Сон – поражении от «Челси»: «Беру вину на себя»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал поражение от «Челси» (3:4).

«Это очень разочаровывает. Я не знаю, что и сказать сейчас. Мы пропустили очень глупые голы, такое ощущение, что поражение произошло из-за мелких деталей. В таких больших матчах нужно выходить и забивать голы, чувствую, что подвёл команду, мне очень жаль.

Мы не должны пропускать такие голы, нельзя оказываться в таких ситуациях. Я могу стоять здесь целый день, рассказывая об ошибках, но предпочёл бы взять вину на себя, у меня был очень хороший момент. Я тоже человек, я промахиваюсь, сейчас мне очень больно, это был важный момент. В такие тяжёлые моменты нам нужно держаться вместе», - цитирует капитана «Тоттенхэма» Sky Sports.