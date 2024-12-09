Легенда «Ливерпуля» высказал мнение о «Челси»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о лондонском «Челси» после гостевой победы над «Ливерпулем» со счетом 4:3.

«Этот «Челси» - история не об аутсайдере. Клуб потратил 1,4 миллиарда евро. То, что они делают в нынешнем сезоне, - что-то потрясающее. «Челси» находится на правильном пути для борьбы за чемпионство», - передает слова Каррагера Sky Sports.

В настоящий момент лондонская команда с 31 очком занимает второе место в турнирной таблице. «Пенсионеры» отстают от идущего первым «Ливерпуля» на четыре балла, однако у «красных» есть игра в запасе.