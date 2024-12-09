Постекоглу: «Не думаю, что нам не хватает уверенности, всё наоборот»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу ответил на вопрос о недостатке уверенности в команде после поражения от «Челси» (3:4).

«Если посмотреть на матч с «Челси», то я не вижу недостатка уверенности или отсутствия веры в себя. Думаю, что всё наоборот. Оба пенальти были вызваны отчаянием. Думаю, что футболисты отчаянно пытаются переломить ход сезона и очень разочарованы тем, как он складывается. Когда вы находитесь в таком состоянии, тот теряете дисциплину и самообладание, которые так вам нужны. Если бы у нас не было уверенности, то мы бы не смогли так сыграть с «Челси», - приводит слова Постекоглу пресс-служба клуба.