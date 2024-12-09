«Милан» арендует полузащитника «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека может перебраться в Италию.

Как сообщает Calciomercato.com, переговоры о переходе футболиста ведёт «Милан». Отмечается, что речь идёт об аренде на полгода, которая будет включать в себя право выкупа талантливого полузащитника.

21-летний англичанин принял участие лишь в четырёх матчах «Челси» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт Чуквуэмеки с клубом из Лондона рассчитан до 30 июня 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

Прошлый сезон Чуквуэмека начинал игроком основы «Челси», но череда травм колена не позволила полузащитнику закрепиться в составе.