Агент высказался о будущем Мудрика в «Челси»

Атакующий полузащитник «Челси» Михаил Мудрик продолжит играть за свою нынешнюю команду. Об этом рассказал футбольный агент Вадим Шаблий, представляющий интересы украинского футболиста.
«Мудрик классный футболист с огромным талантом. Ему важно получать удовольствие от игры. Я уверен, что он еще проявит себя. Такие игроки, как Михаил, всегда будут привлекать внимание на трансферном рынке. Но сейчас он связан контрактом с «Челси», все его мысли об этом клубе», - передает слова Шаблия Evening Standard.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мудрик провел семь матчей без голевых действий.
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