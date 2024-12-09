Агент высказался о будущем Мудрика в «Челси»

«Мудрик классный футболист с огромным талантом. Ему важно получать удовольствие от игры. Я уверен, что он еще проявит себя. Такие игроки, как Михаил, всегда будут привлекать внимание на трансферном рынке. Но сейчас он связан контрактом с «Челси», все его мысли об этом клубе», - передает слова Шаблия Evening Standard.