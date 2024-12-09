Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг лучших защитников в истории мирового футбола. Первое место в нем занял немец Франц Беккенбауэр, поигравший за сборную Германии и мюнхенскую «Баварию».

На второй позиции в рейтинге расположился легендарный защитник национальной сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини. Тройку лучших защитников в истории футбола замкнул еще один экс-игрок «россонери» Франко Барези.

В десятку также попали следующие легенды футбола: Бобби Мур, Гаэтано Ширеа, Алессандро Неста, Маркос Кафу, Серхио Рамос, Карлос Алберто и Фабио Каннаваро.