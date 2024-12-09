Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории

09 Декабря 2024 • 08:51 Комментировать

Аналитики портала Give me Sport представили рейтинг лучших защитников в истории мирового футбола. Первое место в нем занял немец Франц Беккенбауэр, поигравший за сборную Германии и мюнхенскую «Баварию».

На второй позиции в рейтинге расположился легендарный защитник национальной сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини. Тройку лучших защитников в истории футбола замкнул еще один экс-игрок «россонери» Франко Барези.

В десятку также попали следующие легенды футбола: Бобби Мур, Гаэтано Ширеа, Алессандро Неста, Маркос Кафу, Серхио Рамос, Карлос Алберто и Фабио Каннаваро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Франц Беккенбауэр Фабио Каннаваро Паоло Мальдини Франко Барези ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов Бензема высказался о Роналду
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
«Локомотив» уступил ЦСКА в матче КХЛ, у Абрамова - дубль Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.12.24 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.89 3.90 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Декабря
08:51 · Англия. Премьер-лига
Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории
08:34 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Арсенала»: «Зинченко пугает меня до смерти»
04:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер поучаствовал в 50 голах «Челси» в 48 матчах АПЛ – четвёртый результат в истории
04:12 · Англия. Премьер-лига
Каррагер поделился восторгом от игры Палмера
03:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» Мареска рассказал, какой совет ему дал Анчелотти
03:03 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Ромеро высказался в поддержку Постекоглу 1
02:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы слишком много требовали от игроков»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как мотивирует игроков «Манчестер Сити»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал главного конкурента «Ливерпуля» в текущем розыгрыше АПЛ
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху за 80 млн евро слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
Санчо рассказал, как чувствует себя в «Челси»
08 Декабря
23:59 · Англия. Премьер-лига
Названа одна из причин ухода Эшуорта из «Манчестер Юнайтед» – она связана с тренерами
23:38 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани завершил карьеру
23:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии назвал главную проблему Постекоглу
23:26 · Россия. Премьер-лига
Батраков отреагировал на слухи о «Манчестер Сити»
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение Салаху
22:59 · Англия. Премьер-лига
Палмер побил рекорд Яя Туре по реализации пенальти
22:37 · Англия. Премьер-лига
Мареска прокомментировал ошибки Кукурельи, приведшие к голам
22:28 · Англия. Премьер-лига
Мареска оценил игру Палмера
22:08 · Англия. Премьер-лига
Палмер дал комментарий после дубля в ворота «Тоттенхэма»
21:58 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу объяснил поражение «Тоттенхэма» от «Челси»
21:40 · Англия. Премьер-лига
Три европейских гранда претендуют на ван Дейка 2 слухи
21:32 · Англия. Премьер-лига
Палмер обошёл Маунта по результативным действиям в АПЛ, проведя на 83 матча меньше 1
21:24 · Англия. Премьер-лига
Палмер установил рекорд «Челси» в АПЛ
21:22 · Англия. Премьер-лига
Палмер реализовал все 12 пенальти в АПЛ 1
Все новости