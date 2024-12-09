Легенда «Арсенала»: «Зинченко пугает меня до смерти»

Экс-игрок лондонского «Арсенала» Иан Райт прокомментировал игру украинского латераля Александра Зинченко в недавнем поединке с «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура Английской премьер-лиги.

«Меня беспокоил левый фланг обороны «Арсенала» еще до стартового свистка. Зинченко пугает меня до смерти», - высказался Райт в эфире The Overlap.

Напомним, что поединок прошел на лондонском стадионе «Эмирейтс» и завершился увереной победой «канониров» со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Зинченко поучаствовал в шести поединках «канониров», не отметившись голевыми действиями.