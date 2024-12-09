Палмер поучаствовал в 50 голах «Челси» в 48 матчах АПЛ – четвёртый результат в истории

Футболист «Челси» Коул Палмер достиг показателя в 50 результативных действий в составе команды в Премьер-лиге.

Эта отметка покорилась 22-летнему игроку всего за 48 матчей. По информации Opta, только Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», 39), Энди Коул («Ньюкасл», 43) и Мохамед Салах («Ливерпуль», 46) достигали этого показателя при меньшем количестве проведённых поединков в одном клубе в рамках АПЛ.

Коул Палмер присоединился к «Челси» в начале прошлого сезона, перебравшись из «Манчестер Сити». Трансфер англичанина обошёлся «синим» в 47 млн евро.

В нынешней кампании Палмер записал себе в актив 11 голов и шесть результативных передач в 15 встречах чемпионата Англии.