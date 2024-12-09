Каррагер поделился восторгом от игры Палмера

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер расхвалил атакующего полузащитника «Челси» Коула Палмера.

В воскресенье «синие» обыграли в гостях «Тоттенхэм» (4:3), а 22-летний футболист отметился двумя забитыми мячами с пенальти. Именно Палмеру теперь принадлежит рекорд «Челси» по количеству результативных действий в Премьер-лиге за один календарный год.

«Он забил два пенальти, поучаствовал в голе Энцо Фернандеса. Людям страшно, когда мяч оказывается у Палмера.

Он играл за не самую сильную команду. Оглядываясь в прошлое, можно вспомнить много талантливых игроков «Челси», включая Джанфранко Дзолу и Эдена Азара. Возможно, за 18 месяцев, проведённых здесь, Палмер уже сделал больше, чем Дзола.

Он войдёт в историю как один из величайших игроков «Челси» всех времён, если продолжит в том же духе», – цитирует BBC Каррагера.