Тренер «Челси» Мареска рассказал, какой совет ему дал Анчелотти

Рулевой «Челси» Энцо Мареска вспомнил о совете от Карло Анчелотти.

«Синие» встретились со «сливочными» в предсезонном матче, который прошёл в начале августа. Победу тогда одержали мадридцы – 2:1.

«Я работал с Анчелотти, когда был игроком, поэтому знаю, насколько он хорош.

В предсезонной игре он дал мне тактический совет. Мы играли с высокой линией обороны, и он сказал мне: «Если я могу дать тебе совет, опусти линию – она слишком высока», – рассказал в разговоре со Sky Sports Мареска, проводящий дебютный сезон во главе «Челси».

В настоящий момент лондонцы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.