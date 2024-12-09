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Защитник «Тоттенхэма» Ромеро высказался в поддержку Постекоглу

09 Декабря 2024 • 03:03 Комментировать
Тоттенхэм
3:4
Челси

Центральный защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро ответил на вопрос о работе главного тренера Анге Постекоглу.

Давление на австралийского рулевого усилилось после очередного поражения: в воскресенье «шпоры» уступили на своём поле «Челси» (3:4), ведя 2:0 по ходу встречи. Команда Постекоглу занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги после 15 туров.

«У нас отличный тренер, мы видели это в его первом сезоне. Сейчас у нас много травм.

Прежде всего нужно критиковать игроков. Если мы проигрывает десять матчей, то состав нужно менять. Мы очень довольны нашим тренерским штабом. Нам нравится, как работает персонал, и нам по душе футбол, в который мы играем», – заявил в интервью BBC Ромеро, заменённый из-за травмы на 15-й минуте поединка с «Челси».

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