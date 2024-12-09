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Гвардиола: «Мы слишком много требовали от игроков»

09 Декабря 2024 • 02:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
15.12 19:30

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал одну из причин кризиса команды.

«Горожане» выиграли всего один из последних девяти матчей во всех турнирах, проиграв при этом шесть раз. В настоящий момент действующие чемпионы Англии занимают лишь четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мы слишком много требовали от игроков. На протяжении многих лет они добивались успеха, доходили до решающих стадий во всех турнирах, из-за чего мало отдыхали. Рано или поздно наступает момент, когда организм больше не способен выдерживать нагрузки. В этом сезоне врачи и физиотерапевты проделывают невероятный объём работы. Я ещё никогда такого не видел», – передаёт City Report слова Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
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