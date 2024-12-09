Гвардиола: «Мы слишком много требовали от игроков»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал одну из причин кризиса команды.

«Горожане» выиграли всего один из последних девяти матчей во всех турнирах, проиграв при этом шесть раз. В настоящий момент действующие чемпионы Англии занимают лишь четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Мы слишком много требовали от игроков. На протяжении многих лет они добивались успеха, доходили до решающих стадий во всех турнирах, из-за чего мало отдыхали. Рано или поздно наступает момент, когда организм больше не способен выдерживать нагрузки. В этом сезоне врачи и физиотерапевты проделывают невероятный объём работы. Я ещё никогда такого не видел», – передаёт City Report слова Гвардиолы.