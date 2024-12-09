Гвардиола рассказал, как мотивирует игроков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о том, как настраивает на борьбу свою команду.

«Горожане» занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, на восемь очков отставая от лидирующего «Ливерпуля», у которого остаётся один матч в запасе.

«Я сказал игрокам: «Пожалуйста, ни о чём не жалейте, примите вызов. Это будет сложнее, но, возможно, в этот раз мы получим больше удовлетворения от того, как справимся с проблемами, чем в другие сезоны, когда выигрывали чемпионат», – цитирует City Xtra Гвардиолу.

В субботу «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2). 11 декабря команде предстоит встретиться с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.