Названа одна из причин ухода Эшуорта из «Манчестер Юнайтед» – она связана с тренерами

«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Дэна Эшуорта с должности спортивного директора клуба.

Функционер занимал пост на протяжении всего пяти месяцев. Его уход был официально подтверждён в воскресенье.

По сведениям журналист Лаури Уитуэлла, совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф хотел услышать идеи Эшуорта при поиске замены Эрику тен Хагу. Тот предложил кандидатуры Марку Силвы, Томаса Франка, Эдди Хау и Грэма Поттера, однако не привёл убедительных аргументов в пользу кого-либо из них. Рэтклифф хотел видеть в должности спортивного директора более решительного и харизматичного человека, способного взять на себя огромную ответственность в одном из крупнейших клубов мира.