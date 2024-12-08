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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани завершил карьеру

08 Декабря 2024 • 23:38 Комментировать
Эштрела
...
Арока
Через 23 ч. 28 мин.

Известный португальский вингер Луиш Нани объявил об уходе из футбола.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» повесил бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет.

«Пришло время прощаться. Я решил завершить профессиональную карьеру.

Это было невероятное путешествие, и я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении более чем 20 лет. У меня осталось много прекрасных воспоминаний. Настало время перевернуть страницу и сосредоточиться на новых целях. До скорой встречи». – написал в социальных сетях Нани.

Последним клубом в карьере португальца стала «Эштрела». Цвета «Манчестер Юнайтед» Нани представлял с 2007 по 2015 год, также ему довелось поиграть в лиссабонском «Спортинге», «Валенсии», «Фенербахче», «Лацио» и других известных клубах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Португалии Луиш Нани Эштрела ещё теги

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ЭШТРЕЛА АРОКА
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