Экс-игрок сборной Англии назвал главную проблему Постекоглу

Бывший английский футболист Крис Саттон поделился мыслями о трудностях Анге Постекоглу в «Тоттенхэме».

«Шпоры» занимают 11-е место после 15 туров текущего розыгрыша Премьер-лиги. В воскресном поединке с «Челси» коллектив Постекоглу уступил на своём поле (3:4), хотя уже к 11-й минуте повёл со счётом 2:0.

«Постекоглу работает тренером 25 лет, и его стиль всегда работал. Если у него есть недостаток, то это упрямство.

Он получил работу в «Тоттенхэме», потому что в клубе хотели видеть зрелищный футбол. Но он не пойдёт на компромисс. Так что бы вы предпочли: сохранить такой стиль или найти тренера, который поставит более сбалансированную игру?» – цитирует BBC Саттона.