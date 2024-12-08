«Ливерпуль» сделал предложение Салаху

Нападающий Мохамед Салах получил предложение по новому контракту от «Ливерпуля».

Действующее соглашение 32-летнего игрока истекает после завершения сезона. По данным авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна, «Ливерпуль» сделал конкретное предложение египтянину. Впрочем, судьба переговоров вряд ли решится быстро.

Отмечается, что руководство «красных» также ведёт обсуждения с Виргилом ван Дейком и Трентом Александером-Арнольдом – их договоры также истекают летом предстоящего года.

Мохамед Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Интерес к нему приписывается представителям чемпионата Саудовской Аравии.