Палмер побил рекорд Яя Туре по реализации пенальти

Футболист «Челси» Коул Палмер дважды реализовал пенальти в матче против «Тоттенхэма» (4:3).

Полузащитник подошёл к точке на 61-й и 84-й минутах встречи – в обоих случаях он был точен. Теперь в активе Палмера 12 реализованных пенальти в Премьер-лиге при 12 попытках – новый рекорд чемпионата. Как отмечает Opta, 22-летний англичанин превзошёл достижение прежнего Яя Туре, который был точен в 11 из 11 случаев. До сегодняшнего дня ивуариец лидировал по количеству голов с одиннадцатиметровой отметки в АПЛ среди всех игроков со стопроцентным показателем реализации.

Коул Палмер выступает за «Челси» с начала прошлого сезона. Яя Туре представлял цвета «Манчестер Сити» с 2010 по 2018 год.