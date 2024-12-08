Мареска прокомментировал ошибки Кукурельи, приведшие к голам

Рулевой «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о результативных ошибках защитника Марка Кукурельи в поединке с «Тоттенхэмом» (4:3).

Испанский футболист дважды поскользнулся, благодаря чему «шпоры» забили два быстрых мяча и повели со счётом 2:0 к 11-й минуте. Несмотря на такой старт, гости смогли перевернуть игру и добыли три очка в дерби.

«Это вопрос к Марку. Я не знаю, такое может случиться. К сожалению, это произошло дважды с одним и тем же игроком, но такое бывает.

Наши игроки – достаточно взрослые люди, чтобы решить, в каких бутсах им играть. Самое главное – мы продолжили создавать моменты после двух пропущенных голов.

После матча Кукурелья сказал мне, что хотел добавить игре эмоций!» – поведал в интервью Sky Sports Мареска.