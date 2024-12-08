Мареска оценил игру Палмера

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал успехи полузащитника Коула Палмера.

Лидер «синих» оформил дубль в воскресном матче против «Тоттенхэма», реализовав пенальти на 61-й и 84-й минутах. Встреча завершилась победой «Челси» со счётом 4:3.

«Я знаю Коула очень давно, я полностью доверяю ему во всём. Фантастический парень. Он учится играть в матчах, где против него защищаются персонально. Сегодня его на протяжении всей игры опекал Ив Биссума.

Палмер продолжает совершенствоваться, забивает голы. Это делает счастливыми нас и его самого», – приводит BBC слова Энцо Марески.