Палмер дал комментарий после дубля в ворота «Тоттенхэма»

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопросы журналистов после матча с «Тоттенхэмом» (4:3).

«Синие» добыли волевую победу в гостевом дерби со «шпорами» благодаря двум точным ударам Палмера с пенальти, также за команду Энцо Марески забили Джедон Санчо и Энцо Фернандес.

«Мы знали, что будет непросто, поэтому рады победе.

Пенальти «Паненкой»? Я подумал, что вратарь готов броситься в сторону, поэтому исполнил так. Я просто пытаюсь забить, когда подхожу к точке, и это, к счастью, получается.

После ничьих в матче «Арсенала» и «Манчестер Сити» мы знали, что нам нужно набрать три очка, и сделали это», – сказал в интервью Sky Sports Палмер.