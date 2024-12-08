Постекоглу объяснил поражение «Тоттенхэма» от «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий после домашнего поражения в дерби с «Челси» (3:4).

«Шпоры» повели со счётом 2:0 уже к 11-й минуте, однако гостям удалось перевернуть игру.

«Очень болезненное поражение Мы отлично начали игру, но затем потеряли Кристиана Ромеро [из-за травмы], после чего были вынуждены провести несколько перестановок. У нас были хорошие моменты, мы могли забить третий гол и снять вопросы.

Второй тайм прошёл очень напряжённо. Два пенальти – это не слишком здорово. Нам необходимо более дисциплинированно действовать в собственной штрафной. Нужно отдать должное «Челси» – мы имели дело с соперником топ-уровня», – сказал в интервью Sky Sports Постекоглу.