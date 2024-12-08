Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может продолжить карьеру в другом европейском топ-клубе в случае ухода.

Нидерландец может стать свободным агентом уже следующим летом, поскольку его контракт истекает после завершения сезона. Согласно информации CaughtOffside, в подписании капитана «красных» заинтересованы представители чемпионата Саудовской Аравии, также за ситуацией следят «Ювентус», миланский «Интер» и «Барселона».

Виргил ван Дейк провёл 19 матчей в текущей кампании, записав на свой счёт два забитых гола и одну результативную передачу. В июле звёздному центрбеку «Ливерпуля» исполнилось 33 года.