Палмер обошёл Маунта по результативным действиям в АПЛ, проведя на 83 матча меньше

Футболист «Челси» Коул Палмер отметился дублем в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

Атакующий полузащитник «синих» дважды забил с пенальти и принёс своей команде гостевую победу над «шпорами» (4:3). В активе Палмера теперь 51 результативное действие в рамках чемпионата Англии – на одно больше, чем у хавбека «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Маунта. При этом Коул провёл на 83 матча меньше.

Напомним, Мэйсон Маунт перебрался из «Челси» в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года за 64 млн евро. Тем же летом лондонский клуб купил у «Манчестер Сити» Коула Палмера, заплатив за трансфер 47 млн евро.