Несмотря на голевые чудачества Кукурельи, «Челси» обыграл «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» с «Челси» выдали реально центральный матч 15-го тура Премьер-лиги. В первые 10 минут неправильно подобранные бутсы Марка Кукурельи подарили «шпорам» два гола.

Испанец поскользнулся в середине поля и потерял мяч, Бреннан Джонсон тут же устремился в прорыв по правому флангу, прострелил в центр, а Доминик Соланке в падении, опередив опекуна, ногой переправил мяч в сетку ворот - 1:0. Кукурелья снова потерял мяч, прошёл пас на правый край штрафной площади на Деяна Кулушевски, который сместился в центр и с 15 метров пробил идеально точно в левый нижний угол ворот - 2:0. У соперника Джедон Санчо промчался по левому флангу, сместился в центр, после чего с 23 метров шикарно пальнул в дальний угол ворот - мяч от штанги оказался в сетке - 2:1. После дальнего удара Коула Палмера вратарь парировал мяч перед собой, после чего ногой справился с добиванием от Педру Нету. Сон Хын Мин от углового флажка выполнил навес во вратарскую площадь, откуда Пап Сарр пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

В начале второго тайма пенальти для гостей - с точки Палмер сильно и точно пробил под левую штангу, а кипер не угадал направление удара, бросившись в другую сторону, - 2:2. Провалились гости на правом фланге обороны гости, Сон выскочил на рандеву с вратарем под углом, но пробил мимо дальнего угла ворот. На 73-й минуте Палмер с правого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, пробил в защитника, после чего мяч срикошетил точно на Энцо Фернандеса, который с ходу с 12 метров пробил сильно и точно в левый нижний угол ворот - 2:3. В концовке еще 11-метровый, на этот раз Палмер решил пробить в стиле Паненки, по центру по небольшой дуге послав мяч в цель, голкипер снова гадал, бросившись в правый от себя угол, - 2:4. Разыграли угловой «шпоры», Джеймс Мэддисон от лицевой линии прострелил в центр на Сона, который в касание с пяти метров пробил в цель - 3:4.

Четвертая подряд победа позволяет «Челси» идти на втором месте, соперник - 11-й.