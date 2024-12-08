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Несмотря на голевые чудачества Кукурельи, «Челси» обыграл «Тоттенхэм»

08 Декабря 2024 • 21:27 Комментировать (1)
Тоттенхэм
3:4
Челси
окончен

«Тоттенхэм» с «Челси» выдали реально центральный матч 15-го тура Премьер-лиги. В первые 10 минут неправильно подобранные бутсы Марка Кукурельи подарили «шпорам» два гола.

Испанец поскользнулся в середине поля и потерял мяч, Бреннан Джонсон тут же устремился в прорыв по правому флангу, прострелил в центр, а Доминик Соланке в падении, опередив опекуна, ногой переправил мяч в сетку ворот - 1:0. Кукурелья снова потерял мяч, прошёл пас на правый край штрафной площади на Деяна Кулушевски, который сместился в центр и с 15 метров пробил идеально точно в левый нижний угол ворот - 2:0. У соперника Джедон Санчо промчался по левому флангу, сместился в центр, после чего с 23 метров шикарно пальнул в дальний угол ворот - мяч от штанги оказался в сетке - 2:1. После дальнего удара Коула Палмера вратарь парировал мяч перед собой, после чего ногой справился с добиванием от Педру Нету. Сон Хын Мин от углового флажка выполнил навес во вратарскую площадь, откуда Пап Сарр пробил головой, но мяч пролетел над перекладиной.

В начале второго тайма пенальти для гостей - с точки Палмер сильно и точно пробил под левую штангу, а кипер не угадал направление удара, бросившись в другую сторону, - 2:2. Провалились гости на правом фланге обороны гости, Сон выскочил на рандеву с вратарем под углом, но пробил мимо дальнего угла ворот. На 73-й минуте Палмер с правого фланга вошёл в чужую штрафную площадку, пробил в защитника, после чего мяч срикошетил точно на Энцо Фернандеса, который с ходу с 12 метров пробил сильно и точно в левый нижний угол ворот - 2:3. В концовке еще 11-метровый, на этот раз Палмер решил пробить в стиле Паненки, по центру по небольшой дуге послав мяч в цель, голкипер снова гадал, бросившись в правый от себя угол, - 2:4. Разыграли угловой «шпоры», Джеймс Мэддисон от лицевой линии прострелил в центр на Сона, который в касание с пяти метров пробил в цель - 3:4.

Четвертая подряд победа позволяет «Челси» идти на втором месте, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Тоттенхэм3:4Челси
(1:0) Соланке Доминик5'  
(2:0) Кулушевски Деян11'  
  17'Санчо Джедон (2:1)
  61'Палмер Коул (2:2)
  73'Фернандес Энцо (2:3)
  84'Палмер Коул (2:4)
(3:4) Хын Мин Сон90'  
Форстер ФрейзерПорро ПедроРомеро Кристиан 15' (Дрэгушин Раду ( 15') Ван де Вен Микки 79' (Грэй Арчи ( 79') Удоджи ДестиниКулушевски Деян 79' (Мэддисон Джеймс ( 79') Биссума Ив  59' 79' (Бергвалль Лукас ( 79') Сарр Пап Матар  30'Джонсон Бреннан 53' (Вернер Тимо ( 53') Соланке ДоминикХын Мин Сон
Запасные: Регилон СерхиоМур МикиОстин БрендонЛэнкшир УиллСпенс Джед
Санчес РобертКайседо МойсесБадьяшиль БенуаКолвилл ЛевиКукурелья Марк 90' (Вейга Ренату ( 90') Лавия Ромео  21' 46' (Гюсто Мало ( 46') Фернандес ЭнцоНету Педру  85' 86' (Мадуэке Нони ( 86') Палмер Коул 90' (Фелиш Жоау ( 90') Санчо ДжедонДжексон Николас 76' (Нкунку Кристофер ( 76')
Запасные: Дьюсбери-Холл КирнанДисаси АксельЙоргенсен ФилипАдарабиойо Олуватосин
08 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
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fireland
08 Декабря 2024 в 21:32
Палмер гений
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