Палмер установил рекорд «Челси» в АПЛ

Полузащитник «Челси» Коул Палмер стал новым рекордсменом клуба по количеству результативных действий в Премьер-лиге за год.

22-летний футболист отметился дублем в матче против «Тоттенхэма», дважды реализовав пенальти. Теперь в активе Палмера 38 баллов по системе «гол плюс ассист» с начала 2024 года в рамках АПЛ – лучший показатель в истории «Челси» за один календарный год. Атакующий хавбек 25 раз поразил ворота соперников, а в 13 случаях после его передач забивали товарищи по команде.

Коул Палмер занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров текущего розыгрыша чемпионата Англии с 11 забитыми голами.