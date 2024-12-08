Палмер реализовал все 12 пенальти в АПЛ

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер оформил дубль в матче дерби с «Тоттенхэмом». Оба мяча 22-летний англичанин забил с пенальти.

В эти минуты продолжается встреча между «Тоттенхэмом» и «Челси», в которой «синие» ведут со счетом 4:2. Автором двух из четырех голов «Челси» стал Коул Палмер, дважды реализовавший пенальти.

Стоит сказать, что к своим 22 годам Палмер пробил уже 12 одиннадцатиметровых в рамках Английской премьер-лиги, реализовав все свои попытки.

Следить за событиями матча «Тоттенхэм» - «Челси» во всех подробностях можно в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.