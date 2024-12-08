Марку Силва: «Самоотдача и боевой дух у нас были действительно хороши»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва оценил ничейный матч своей команды против лондонского «Арсенала». Коллективы из Лондона встречались вечером субботы в 15 туре Премьер-лиги, завершив матч со счётом 1:1.

«В первую очередь, нужно похвалить игроков за их самоотверженность. Прошло менее 72 часов с нашей последней игры. Во втором тайме я почувствовал, что энергии не хватает, потому что, когда ты так много времени проводишь без мяча, тебе нужны свежие ноги. В целом, наши самоотдача и боевой дух были действительно хорошими», – цитирует Силву Sky Sports.

«Фулхэм» по итогу матча набрал 23 очка и остановился на 11-м месте. «Арсенал» пока что второй, 29 баллов.