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Марку Силва: «Самоотдача и боевой дух у нас были действительно хороши»

08 Декабря 2024 • 20:44 Комментировать
Фулхэм
1:1
Арсенал

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва оценил ничейный матч своей команды против лондонского «Арсенала». Коллективы из Лондона встречались вечером субботы в 15 туре Премьер-лиги, завершив матч со счётом 1:1.

«В первую очередь, нужно похвалить игроков за их самоотверженность. Прошло менее 72 часов с нашей последней игры. Во втором тайме я почувствовал, что энергии не хватает, потому что, когда ты так много времени проводишь без мяча, тебе нужны свежие ноги. В целом, наши самоотдача и боевой дух были действительно хорошими», – цитирует Силву Sky Sports.

«Фулхэм» по итогу матча набрал 23 очка и остановился на 11-м месте. «Арсенал» пока что второй, 29 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва

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