«Тоттенхэм» обыгрывает «Челси» в первом тайме из-за двух ошибок Кукурельи

Лондонский «Тоттенхэм» ведёт в дерби у «Челси» по итогу первого тайма матча Английской премьер-лиги. По итогу 45 минут «шпоры» минимально впереди – 2:1.

Открыл счёт уже на пятой минуте Доминик Соланке, а спустя ещё пять минут Деян Кулушевски удвоил преимущество хозяев поля. В обоих эпизодах голам «Тоттенхэма» предшествовали ошибки защитника «синих» Марка Кукурельи.

Отыграть один мяч «Челси» удалось на 17-й минуте, сделал это Джедон Санчо, забивающий во втором матче подряд.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Челси» проводит наш портал. Впереди вторая половина дерби!