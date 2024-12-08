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«Тоттенхэм» обыгрывает «Челси» в первом тайме из-за двух ошибок Кукурельи

08 Декабря 2024 • 20:24 Комментировать
Тоттенхэм
2:1
Челси
1 3.20 X 4.10 2 2.08
2-й тайм

Лондонский «Тоттенхэм» ведёт в дерби у «Челси» по итогу первого тайма матча Английской премьер-лиги. По итогу 45 минут «шпоры» минимально впереди – 2:1.

Открыл счёт уже на пятой минуте Доминик Соланке, а спустя ещё пять минут Деян Кулушевски удвоил преимущество хозяев поля. В обоих эпизодах голам «Тоттенхэма» предшествовали ошибки защитника «синих» Марка Кукурельи.

Отыграть один мяч «Челси» удалось на 17-й минуте, сделал это Джедон Санчо, забивающий во втором матче подряд.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» - «Челси» проводит наш портал. Впереди вторая половина дерби!

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Евро-Футбол.Ру,
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