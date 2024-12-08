Канчельскис признался, что хотел бы пройти стажировку у Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис хочет пройти стажировку у наставника «красных дьяволов» Рубена Аморима.

«Интересно, конечно, почему нет? Все-таки это «Манчестер». В таких клубах, думаю, всем интересно проходить стажировку, не только мне», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

В качестве футболиста Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он дважды стал чемпионом Англии и выиграл несколько второстепенных трофеев.

Стоит сказать, что в ближайшее время 55-летний Канчельскис может стать новым главным тренером брянского «Динамо».