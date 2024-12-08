Эдегор: «Сегодня мы сделали недостаточно для победы, нам нужно извлечь урок»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал ничью своей команды в игре 15 тура АПЛ с лондонским «Фулхэмом» (1:1).

«Мы доминировали большую часть игры. Первый тайм был не очень. Мы были немного небрежны, нам не хватало энергии и мощи. Второй тайм был намного лучше. Обидно не победить. В конце мы были близки к голу», - приводит слова Эдегора Sky Sports.

Напомним, что на гол Рауля Хименеса в первом тайме в тайме втором ответил Вильям Салиба.

«Они хорошая команда. Они знают, как защищаться. Надежный блок. Мы сегодня сделали недостаточно. Нам нужно извлечь из этого урок и сразу же вернуться к следующей игре. Мы должны сосредоточиться на себе. Нас не волнуют другие команды», - добавил норвежец.