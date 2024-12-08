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Пострадавший в ДТП Антонио останется под наблюдением врачей

08 Декабря 2024 • 19:43 Комментировать

Пресс-служба лондонского «Вест Хэма» поделилась последними новостями о своём форварде Майкле Антонио. Нападающий попал в жуткое ДТП на автомобили, повредив ноги. Позже форвард перенёс операцию.

«В ближайшие дни Майкл будет оставаться в больнице под наблюдением врачей. Сердечно благодарим службы экстренной помощи, которые оказали помощь сразу после происшествия. Все в клубе желают Майклу скорейшего выздоровления и хотят выразить искреннюю благодарность всей футбольной семье за ​​огромную поддержку, оказанную после вчерашних новостей», - делятся «молотобойцы» в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Антонио из разбитой машины доставали почти час.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Майкл Антонио
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