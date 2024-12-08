«Лестер» и «Борнмут» выдали мощные камбэки

Завершились некоторые матчи 15-го тура Премьер-лиги.

«Лестер» пропустил по голу в каждом тайме от «Брайтона» после ударов Тарика Лемпти и Янкубы Минте, но в самой концовке смог уйти от поражения. На 86-й минуте Джейми Варди подарил интригу, а вскоре ассистировал Бобби Риду - 2:2.

«Ипсвич» готовился праздновать победу над «Борнмутом» благодаря голу Конора Чаплина на 21-й минуте. Но в концовке Энес Унал сравнял счет, а на 90-й минуте Данго Уттара сделал результат 1:2.