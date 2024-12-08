«Лестер» и «Борнмут» выдали мощные камбэки

Завершились некоторые матчи 15-го тура Премьер-лиги.
«Лестер» пропустил по голу в каждом тайме от «Брайтона» после ударов Тарика Лемпти и Янкубы Минте, но в самой концовке смог уйти от поражения. На 86-й минуте Джейми Варди подарил интригу, а вскоре ассистировал Бобби Риду - 2:2.
«Ипсвич» готовился праздновать победу над «Борнмутом» благодаря голу Конора Чаплина на 21-й минуте. Но в концовке Энес Унал сравнял счет, а на 90-й минуте Данго Уттара сделал результат 1:2.
Протокол игры
|37'Лемпти Тарик (0:1)
|79'Минте Янкуба (0:2)
|(1:2) Варди Джейми86'
|(2:2) Рид Бобби90'
Хермансен Мадс•Джастин Джеймс•Коуди Конор•Вестергор Янник81' (Дака Патсон (81') •Кристиансен Виктор•Ндиди Уилфред52' (Скипп Оливер (52') •Сумаре Бубакари• 87'Макатир Кейси62' (Мавидиди Стефи (62') •Эль-Ханнус Билаль81' (Фас Ваут (81') •Айю Джордан62' (Рид Бобби (62') •Варди Джейми
Запасные: Околи Меме•Чодури Хамза•Томас Люк•Уорд Дэнни II
Вербрюгген Барт•Лемпти Тарик•Ван Хекке Ян-Поль•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Рюттер Жоржиньо•Аяри Ясин71' (Уэлбек Данни (71') •Балеба Карлос 41'46' (Виффер Матс (46') • 74'Митома Каору89' (Роша Игор II (89') •Фергюсон Эван71' (О'Райли Мэттью (71') •Педро Жоао70' (Минте Янкуба (70')
Запасные: Груда Брайан•Стил Джейсон•Модер Якуб•Адингра Симон
08 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
Протокол игры
|(1:0) Чаплин Конор 21'
|87' Унал Энес (1:1)
|90' Уттара Данго (1:2)
Мурич Ариянет • Джонсон Бен • О'Ши Дара • Берджесс Кэмерон • Дэвис Лейф • Морси Сэм • Тейлор Джек 90' ( Бёрнс Уэс ( 90') • Хатчинсон Омари 90' ( Каюсте Йенс ( 90') • Чаплин Конор • Шмодикс Сэмми 16' 80' ( Кларк Джек ( 80') • Делап Лиам 12' 81' ( Аль-Хамади Али ( 81')
Запасные: Бродхед Нейтан • Кларк Гарри • Уолтон Кристиан • Филлипс Кэлвин • Таунсед Конор
Аррисабалага Кепа • Смит Адам 63' ( Унал Энес ( 63') • Забарный Илья • Хёйсен Дин • Керкез Милош • Кристи Райан 86' ( Хилл Джеймс ( 86') • Кук Льюис • Тавернер Маркус 74' ( Брукс Дэвид ( 74' ) • 90'Клюйверт Джастин 63' ( Уттара Данго ( 63') • Семеньо Антуан • Эванилсон 74' ( Биллинг Филип ( 74')
Запасные: Траверс Марк • Деннис Уилл • Кинси-Уэллингс Максвелл • Ааронс Макс
08 декабря. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
Бан пользователя