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«Лестер» и «Борнмут» выдали мощные камбэки

08 Декабря 2024 • 19:08 Комментировать
Лестер
2:2
Брайтон
окончен

Завершились некоторые матчи 15-го тура Премьер-лиги.

«Лестер» пропустил по голу в каждом тайме от «Брайтона» после ударов Тарика Лемпти и Янкубы Минте, но в самой концовке смог уйти от поражения. На 86-й минуте Джейми Варди подарил интригу, а вскоре ассистировал Бобби Риду - 2:2.

«Ипсвич» готовился праздновать победу над «Борнмутом» благодаря голу Конора Чаплина на 21-й минуте. Но в концовке Энес Унал сравнял счет, а на 90-й минуте Данго Уттара сделал результат 1:2.

Протокол игры  
Лестер2:2Брайтон
  37'Лемпти Тарик (0:1)
  79'Минте Янкуба (0:2)
(1:2) Варди Джейми86'  
(2:2) Рид Бобби90'  
Хермансен МадсДжастин ДжеймсКоуди КонорВестергор Янник 81' (Дака Патсон ( 81') Кристиансен ВикторНдиди Уилфред 52' (Скипп Оливер ( 52') Сумаре Бубакари  87'Макатир Кейси 62' (Мавидиди Стефи ( 62') Эль-Ханнус Билаль 81' (Фас Ваут ( 81') Айю Джордан 62' (Рид Бобби ( 62') Варди Джейми
Запасные: Околи МемеЧодури ХамзаТомас ЛюкУорд Дэнни II
Вербрюгген БартЛемпти ТарикВан Хекке Ян-ПольДанк ЛьюисЭступиньян ПервисРюттер ЖоржиньоАяри Ясин 71' (Уэлбек Данни ( 71') Балеба Карлос  41' 46' (Виффер Матс ( 46'  74') Митома Каору 89' (Роша Игор II ( 89') Фергюсон Эван 71' (О'Райли Мэттью ( 71') Педро Жоао 70' (Минте Янкуба ( 70')
Запасные: Груда БрайанСтил ДжейсонМодер ЯкубАдингра Симон
08 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Протокол игры 
Ипсвич1:2Борнмут
(1:0) Чаплин Конор 21'  
  87' Унал Энес (1:1)
  90' Уттара Данго (1:2)
Мурич Ариянет  Джонсон Бен  О'Ши Дара  Берджесс Кэмерон  Дэвис Лейф  Морси Сэм  Тейлор Джек   90' (Бёрнс Уэс (   90' Хатчинсон Омари   90' (Каюсте Йенс (   90' Чаплин Конор  Шмодикс Сэмми   16'   80' (Кларк Джек (   80' Делап Лиам   12'   81' (Аль-Хамади Али (   81')
Запасные: Бродхед Нейтан  Кларк Гарри  Уолтон Кристиан  Филлипс Кэлвин  Таунсед Конор
Аррисабалага Кепа  Смит Адам   63' (Унал Энес (   63' Забарный Илья  Хёйсен Дин  Керкез Милош  Кристи Райан   86' (Хилл Джеймс (   86' Кук Льюис  Тавернер Маркус   74' (Брукс Дэвид (   74'   90' Клюйверт Джастин   63' (Уттара Данго (   63' Семеньо Антуан  Эванилсон   74' (Биллинг Филип (   74')
Запасные: Траверс Марк  Деннис Уилл  Кинси-Уэллингс Максвелл  Ааронс Макс
 08 декабря. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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