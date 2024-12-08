«Фулхэм» отбил атаки «Арсенала» и набрал очко

В 15-м туре чемпионата Англии «Фулхэм» принимал «Арсенал» и сосредоточился на том, чтобы удержать комфортный счёт на табло.

На 11-й минуте удалось неожиданно открыть счёт в матче хозяевам - идеальный пас вырезал Эмил Смит-Роу на чужую половину поля, куда ворвался Рауль Хименес, оторвался от защитника и пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол ворот - 1:0. В конце тайма сместился с фланга в штрафную соперника Букайо Сака, накрутил защитника и пробил в дальний нижний угол, но справился вратарь в падении.

На 52-й минуте со штрафного с фланга Деклан Райс навесил на дальнюю штангу, где головой Кай Хаверц сбросил в центр на Вильяма Салиба, а тот с ближней дистанции протолкнул снаряд в сетку без сопротивления - 1:1. На 88-й минуте подхватил мяч на фланге Габриэл Мартинелли и подал на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником Сака головой пробил точно между ног вратарю - 1:2. Радость была недолгой - вне игры, 1:1.

«Арсенал» идет вторым, уступая шесть очков «Ливерпулю» и проведя на матч больше. Соперник - девятый.