«Тоттенхэм» и «Челси» озвучили составы на лондонское дерби

Сегодня, 8 декабря, «Тоттенхэм» и «Челси» сойдутся в очном противостоянии в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги.

Накануне очного поединка пресс-службы команд поделились информацией о списках футболистов, которые появятся на поле с самых первых минут.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Форстер (вр), Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи, Биссума, Сарр, Кулушевски, Джонсон, Соланке, Сон (к).

Стартовый состав «Челси»: Санчес (вр), Кайседо, Бадьяшиль, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Энцо Фернандес (к), Нету, Палмер, Санчо, Джексон.

Начало лондонского дерби между «Тоттенхэмом» и «Челси» запланировано на 19:30 по столичному времени. Текстовая трансляция будет доступна на спортивном портале LiveResult.