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«Арсенал» снова забил с углового – пострадал «Фулхэм»

08 Декабря 2024 • 18:19 Комментировать
Фулхэм
1:1
Арсенал
окончен

Вечером воскресенья лондонский «Арсенал» гостит у «Фулхэма» в рамках противостояния лондонских команд 15 тура АПЛ. Вскоре после начала второго тайма «канониры» сравняли счёт – 1:1, забив после исполнения углового удара. Автором гола вновь, как и в матче против «МЮ», стал Вильям Салиба.

Таким образом, «канониры» забили уже третий подряд гол в АПЛ после углового удара. Ранее на неделе «Арсенал» забил «МЮ» как раз дважды после корнеров, сделав итоговый счёт матча 2:0.

Текстовую трансляцию матча «Фулхэм» - «Арсенал» проводит наш портал. К 60-й минуте два лондонских клуба обменялись забитыми голами – 1:1.

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