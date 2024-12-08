«Арсенал» снова забил с углового – пострадал «Фулхэм»

Вечером воскресенья лондонский «Арсенал» гостит у «Фулхэма» в рамках противостояния лондонских команд 15 тура АПЛ. Вскоре после начала второго тайма «канониры» сравняли счёт – 1:1, забив после исполнения углового удара. Автором гола вновь, как и в матче против «МЮ», стал Вильям Салиба.

Таким образом, «канониры» забили уже третий подряд гол в АПЛ после углового удара. Ранее на неделе «Арсенал» забил «МЮ» как раз дважды после корнеров, сделав итоговый счёт матча 2:0.

Текстовую трансляцию матча «Фулхэм» - «Арсенал» проводит наш портал. К 60-й минуте два лондонских клуба обменялись забитыми голами – 1:1.