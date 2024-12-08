«Арсенал» сенсационно проигрывает «Фулхэму» после первого тайма

Вечером лондонский «Арсенал» гостит у другого столичного клуба АПЛ «Фулхэма» в рамках 15 тура АПЛ. По итогу первой половины встречи «канониры» неожиданно уступают дачникам – 0:1.

Единственным автором забитого мяча в первой половине игры стал мексиканский форвард «Фулхэма» Рауль Хименес. Он после изящной комбинации от своих партнёров «продавил» Якуба Кивиора и расстрелял ворота Давида Райи.

Напомним, что текстовую трансляцию матча проводит наш портал. Впереди второй тайм встречи двух лондонских команд.

Кстати, на неделе «канониры» дома всухую и уверенным счётом обыграли дома «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима – 2:0.