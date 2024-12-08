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«Арсенал» сенсационно проигрывает «Фулхэму» после первого тайма

08 Декабря 2024 • 17:51 Комментировать (1)
Фулхэм
1:0
Арсенал
1 5.70 X 4.50 2 1.57
2-й тайм

Вечером лондонский «Арсенал» гостит у другого столичного клуба АПЛ «Фулхэма» в рамках 15 тура АПЛ. По итогу первой половины встречи «канониры» неожиданно уступают дачникам – 0:1.

Единственным автором забитого мяча в первой половине игры стал мексиканский форвард «Фулхэма» Рауль Хименес. Он после изящной комбинации от своих партнёров «продавил» Якуба Кивиора и расстрелял ворота Давида Райи.

Напомним, что текстовую трансляцию матча проводит наш портал. Впереди второй тайм встречи двух лондонских команд.

Кстати, на неделе «канониры» дома всухую и уверенным счётом обыграли дома «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима – 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
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ФУЛХЭМ АРСЕНАЛ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Дэйн
08 Декабря 2024 в 17:52
Интересно, что тут сенсационного? Фулхэм в 10 лиге чемпионата России что ли играет?
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