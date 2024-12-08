​Бывший ассистент Фергюсона: «Диалло может вырасти в суперзвезду при Амориме»

Бывший ассистент сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед», работавший под его началом с 2008 по 2013 год Рене Мёленстен назвал игрока, который ему нравится в нынешнем составе команды. Он видит большой потенциал в Амаде Диалло:

- Этот парень может стать настоящей звездой под руководством Рубена Аморима. Он меня очень сильно впечатляет, и он очень хорош в своей новой роли. Быстрый, прямой игрок, который никого не боится, который забивает, но также создаёт моменты для партнёров по команде. Будущее за ним. Я вижу много общего в нём с Райаном Гиггзом, - цитирует слова Мёленстена derbyderbyderby.it.