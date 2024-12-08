Прилетел на дерби из Австралии, но его отменили - «Эвертон» пригласил на тренировку невезучего фаната

Очередной матч «Ливерпуля» и «Эвертона» был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, и это создало большие проблемы некоторым болельщикам.

В частности, один из фанов «Эвертона» прилетел аж из далёкого Сиднея, одного из крупнейших городов Австралии.

Речь идёт о 15-летнем Макензи Кинселе, который надеялся на исполнение своей мечты - попасть на дерби с «Ливерпулем».

Разумеется, «ириски» не могли остаться равнодушными к такой ситуации, а потому клуб подарил юному поклоннику компенсацию - посещение клубной тренировки. Опеку над ним взял лично капитан клуба Шеймус Коулмен.