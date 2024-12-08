«Арсенал» назвал состав на дерби в АПЛ

В воскресенье в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби – «Фулхэм» против «Арсенала». Главный тренер «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Парти, Салиба, Кивиор, Тимбер, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Троссар, Хаверц.

Стартовый свисток в матче «Фулхэм» - «Арсенал» прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что на текущий момент «Арсенал» располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.