Президент «ПСЖ» уколол АПЛ, говоря о клубном чемпионате мира

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о клубном чемпионате мира. Функционер положительно оценил новый турнир с 32 командами, а также уколол Английскую премьер-лигу, хоть и не прямо.
«Турнир критиковали, но сейчас настало время перестать бросать камни и проявить конструктивный и позитивный подход. Турнир принесёт огромные доходы участвующим и неучаствующим клубам. Это внесёт вклад в футбольную экосистему. Футбол станет более глобальным, а не только европейским.
Турнир не будет сильно увеличивать нагрузку на игроков, ведь будет проходить раз в четыре года, и команд не так много. Что действительно увеличивает нагрузку на игроков, так это лиги с 20 командами, два кубковых турнира внутри страны, переигровки, показательные матчи, а также отсутствие ротации», - сказал аль-Хелаифи Marca.
каждый хочет урвать пожирнее а футболисты обслуживающий персонал
арабам то конечно нет проку с Л-1, там доход 0, им выгоднее рубиться на большом клубном чм
в апл напротив лига дает большой заработок, им лишний международный турнир не нужен, зато нужны всякие гавнокубки лиги и пр., т.к. это их территория
перес всех достал со своей супер лигой, навара с примеры ему мало
как же на хватает блаттера и функционеров старого формата
при них тоже были косяки, но такого наглого беспредела и передела бабла и близко не было