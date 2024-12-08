Президент «ПСЖ» уколол АПЛ, говоря о клубном чемпионате мира

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о клубном чемпионате мира. Функционер положительно оценил новый турнир с 32 командами, а также уколол Английскую премьер-лигу, хоть и не прямо.

«Турнир критиковали, но сейчас настало время перестать бросать камни и проявить конструктивный и позитивный подход. Турнир принесёт огромные доходы участвующим и неучаствующим клубам. Это внесёт вклад в футбольную экосистему. Футбол станет более глобальным, а не только европейским.

Турнир не будет сильно увеличивать нагрузку на игроков, ведь будет проходить раз в четыре года, и команд не так много. Что действительно увеличивает нагрузку на игроков, так это лиги с 20 командами, два кубковых турнира внутри страны, переигровки, показательные матчи, а также отсутствие ротации», - сказал аль-Хелаифи Marca.