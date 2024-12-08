Игрока «Вест Хэма» 45 минут доставали из авто после ДТП

В субботу «Вест Хэм» сообщал о том, что нападающий команды Майкл Антонио попал в дорожно-транспортное происшествие. На страницах таблоида The Sun раскрываются некоторые подробности инцидента. По данным источника, Ferrari под управлением Антонио столкнулся с деревьями. В результате футболист оказался заблокирован – приехавшие на место ДТП спасатели потратили около 45 минут, чтобы освободить Майкла.

Антонио был доставлен в больницу на вертолёте. Футболист находился в сознании и мог разговаривать, но о травмах, которые он мог получить, ничего не сообщается.

В 15 матчах сезона 2024/2025 Майкл Антонио забил один гол и отдал один голевой пас.