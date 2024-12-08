Салиба порадовал фанатов «Арсенала» словами о будущем

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба ответил на вопрос по будущему. Ранее слухи связывали французского футболиста с «Реалом».

«Я подписал контракт с «Арсеналом» пять лет назад, но это только мой третий полноценный сезон. Мне всё нравится – футболисты, штаб, болельщики. Могу ли я остаться здесь надолго? Я чувствую себя как дома, так что, конечно, почему бы и нет?» - цитирует Салиба портал Goal.

В воскресенье «Арсенал» проведёт дерби против «Фулхэма». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.