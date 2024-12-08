Салах не согласовал контракт с «Ливерпулем»

В прессе появилась информация о том, что Мохамед Салах и «Ливерпуль» нашли компромисс в ходе переговоров о новом контракте. Впрочем, журналист Бен Джейкобс написал в социальных сетях о том, что на текущий момент ничего согласовано не было.

«Над продлением контракта с Салахом ещё нужно работать. Ричард Хьюз, ведущий переговоры, и «Ливерпуль», сохраняют спокойствие, но пока ничего не согласовано. Обсуждения описываются как позитивные, но остаётся ощущение, про процесс может занять время», - написал Джейкобс.

Как известно, действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона 2024/2025.