«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Эшуорта

Дэн Эшуорт больше не является спортивным директором «Манчестер Юнайтед». Клуб Английской премьер-лиги на своём официальном сайте объявил о расставании с функционером по обоюдному согласию.

«Мы хотели бы поблагодарить Дэна за его работу и поддержку в переходный период для клуба. Желаем ему всего наилучшего в будущем», - говорится в сообщении «красных дьяволов».

На должности спортивного директора «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт отработал всего лишь пять месяцев. На текущий момент «красные дьяволы» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.