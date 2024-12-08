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Эшуорт покидает «Манчестер Юнайтед» после пяти месяцев работы

08 Декабря 2024 • 13:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:3
Ноттингем Форест

Дэн Эшуорт покидает должность спортивного директора «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Эшуорт пришёл в «Манчестер Юнайтед» в июле, то есть он не отработал в клубе и полугода. При этом ранее «красные дьяволы» боролись за этого специалиста, которого не хотел просто так отпускать «Ньюкасл».

Отметим, что Дэн Эшуорт – брат Пола Эшуорта, ранее работавшего в «Спартаке».

В субботу вечером «Манчестер Юнайтед» на своём поле проиграл «Ноттингем Форест» со счётом 2:3. «Красные дьяволы» сейчас занимают только 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дэн Эшуорт

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