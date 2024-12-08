Нападающий Дарвин Нуньес не оправдал ожиданий в «Ливерпуле». Как следствие, уругваец может покинуть мерсисайдский клуб в 2025 году. Об этом на своих страницах рассказывает портал TodoFichajes.

Отмечается, что Нуньес может стать жертвой Виктора Дьёкереша – шведского форварда «Спортинга», которого хотят видеть на «Энфилде». В то же время источник пишет о том, что проблемой может стать нежелание Нуньеса уходить.

Действующий контракт Дарвина Нуньеса с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 65 миллионов евро.