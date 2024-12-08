Салах и «Ливерпуль» договорились – найден компромисс

Судя по всему, нападающий Мохамед Салах продолжит играть за «Ливерпуль». Как сообщает The Mirror, стороны смогли найти компромисс в переговорах по новому контракту.

Камнем преткновения был срок нового трудового соглашения. Салах хотел получить контракт на три года, в то время как «Ливерпуль», учитывая возраст египтянина, предлагал договор на один год. В итоге ожидается, что 32-летний Салах поставит подписи под контрактом на два года – до конца сезона 2026/2027.

Всего за «Ливерпуль» Мо Салах провёл 370 официальных матчей, в которых забил 226 голов и отдал 101 голевой пас на партнёра.