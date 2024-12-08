Легенда «Манчестер Юнайтед» может возглавить «Вест Хэм»

Знаменитый экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик, ныне работающий главным тренером «Мидлсбро», попал на радары «Вест Хэма».

«Молотобойцы» продолжают изучать варианты замены Хулену Лопетеги, который уже в скором времени может быть отправлен в отставку. По сообщениям Mirror, список кандидатов пополнил Каррик, занимающий пост у руля клуба Чемпионшипа «Мидлсбро».

Предстоящий матч «Вест Хэма» с «Вулверхэмптоном» может стать для Лопетеги последним – испанец вряд ли сохранит работу в случае поражения.

Майкл Каррик руководит «Мидлсбро» с октября 2022 года. В настоящий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.