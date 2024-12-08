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Легенда «Манчестер Юнайтед» может возглавить «Вест Хэм»

08 Декабря 2024 • 05:45 Комментировать
Вест Хэм
...
Вулверхэмптон
1 1.90 X 3.85 2 3.75
09.12 23:00

Знаменитый экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик, ныне работающий главным тренером «Мидлсбро», попал на радары «Вест Хэма».

«Молотобойцы» продолжают изучать варианты замены Хулену Лопетеги, который уже в скором времени может быть отправлен в отставку. По сообщениям Mirror, список кандидатов пополнил Каррик, занимающий пост у руля клуба Чемпионшипа «Мидлсбро».

Предстоящий матч «Вест Хэма» с «Вулверхэмптоном» может стать для Лопетеги последним – испанец вряд ли сохранит работу в случае поражения.

Майкл Каррик руководит «Мидлсбро» с октября 2022 года. В настоящий момент команда занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
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ВЕСТ ХЭМ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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