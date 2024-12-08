Бернарду Силва высказался о позиции «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал текущее положение команды в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Горожане» располагаются на непривычном для себя четвёртом месте в чемпионате Англии с 27 очками после 15 проведённых матчей. Места выше занимают «Ливерпуль» (35 очков), «Челси» и «Арсенал» (по 28) – все они провели на одну игру меньше, чем «Сити».

«Конечно, мы хотели бы находиться на другой позиции, – делится мыслями Бернарду Силва, которого цитирует BBC. – Я бы сказал, что мы сможем сделать это [приблизиться к вершине], если быстро восстановим наших травмированных игроков. Но сейчас мы должны беспокоиться о другом – нет речи о вершине, пока мы занимаем четвёртое-пятое место.

Нам нужно стремиться побеждать в каждой следующей игре. В последние полтора месяца мы были недостаточно хороши», – заявил португалец.